«Лужи, отравляющие жизнь»: замгубернатора Красноярского края высказался о реагентах на дорогах

Сейчас на улицах города скользко Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Красноярск окончательно пришла зима. На дорогах – снег, гололед, 10-балльные пробки. В такое время в некоторых городах власти посыпают улицы реагентами, предотвращающими гололедицу. Не многие жители «за» такие меры. Высказал свое мнение первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

По словам чиновника, он считает использование различного рода реагентов – преступлением.

- Лужи химического раствора, отравляющего нашу жизнь и превращающего город в сплошную серую слякоть - отвратительное зрелище. Прожил всю жизнь в Красноярске, и всегда зимой на дорогах было немного скользко. Это же естественно - мы в Сибири живем. Желание вернуть химию на улицы города категорически не поддерживаю, - написал Пономаренко в своих социальных сетях.

А чтобы не попадать в аварии, он посоветовал землякам соблюдать скоростной режим на дорогах.