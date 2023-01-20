Пробки сковали Красноярск Фото: ЯндексКарты

В пятницу, 20 января, Красноярск встал в пробках. Если утром им присваивали 7 баллов, то к вечеру значение выросло до 10.

Сервис «ЯндексКарты» после 18.00 показывает 10-бальные заторы на дорогах краевого центра. Практически все линии, показывающие улицы города, окрашены в красный цвет. Причиной тому стала осложненная ситуация на городских дорогах.

Заснеженные дороги и гололедица итак затрудняют движение по улицам города, да еще и аварийность создают. ДТП на улицах Красноярска тоже немало, и они тоже усложняют обстановку.

Заторы образовались на дорогах во всех районах города. «Стоят» Каральная, Качинская, Дубровинского, Молокова, Ленина, Брянская, Высотная и многие другие.

Кроме того, как поделились таксисты Красноярска, на улицах города замечено много карет скорой помощи. Куда они едут, остается загадкой – то ли на аварии, то ли такой холод влияет на здоровье людей…И другой вопрос: сколько, интересно, ждут пациенты своих спасителей, едущих к ним по таким пробкам?

Между тем администрация города сообщает, что в ночь с пятницы на субботу в Красноярске будет работать на треть больше снегоуборочной техники. Задачу максимально качественно очистить проезжую часть от снега до наступления сильных морозов поставил первый заместитель главы города Вадим Войцеховский. Особое внимание нужно уделить спускам и подъемам.

Ночью будут работать уже 150 машин, что на треть больше обычного. В случае появления на дорогах наледи будет использована песчано-соленая смесь.