Катки ждут желающих на следующей неделе Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выходных, 21 и 22 января, в Красноярске будет холодно. Синоптики обещают, что температура воздуха понизится до -37 градусов Цельсия, а ночью и вовсе до -41.

Из-за этого в городе закрываются катки. Так, на Стрелке ледовая площадка не будет работать в субботу и воскресенье. Об этом рассказали в Красгорпарке. Он откроет свои двери в понедельник, 23 января. Работать каток начнет в 12.00.

Подобное решение приняли и в Татышев-парке. Правда, там каток не будет работать три дня: в субботу и воскресенье из-за морозов, а в понедельник у организации по планам технический день. Всех любителей коньков ждут на льду со вторника, 24 января.

Напомним, в Красноярске на ближайшие выходные ожидается экстремальное похолодание – до -41 градуса. Прогноз погоды составил Гидрометцентр.

Так, в субботу днем синоптики обещают «мороз и солнце». Дневная температура составит около -33 градусов, но без осадков и ветра. Ночью похолодает до -41 градуса. Атмосферное давление окажется в пределах 759 мм рт. ст.