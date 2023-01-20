В Красноярске на выходных похолодает до -40 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на ближайшие выходные ожидается экстремальное похолодание – до -40 градусов. Прогноз погоды составил Гидрометцентр.

Так, в субботу днем синоптики обещают «мороз и солнце». Дневная температура составит около -33 градусов, но без осадков и ветра. Ночью похолодает до -40 градусов. Атмосферное давление окажется в пределах 759 мм рт. ст.

В воскресенье немного потеплеет. Днем ожидается около -29 градусов. Будет переменная облачность, без осадков, а сила ветра составил всего около 1-3 метров в секунду. Ночью температура понизится до -32 градусов. Атмосферное давление около 764 мм рт. ст.