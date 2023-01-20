Красноярские энергетики заплатят мужчине за сломанную технику из-за скачка напряжения

Из-за скачка напряжения вышла из строя бытовая техника Фото: Иван МАКЕЕВ

У жителя Шарыпово из-за скачка напряжения сломались микроволновка и кофе-машина. За ремонт он отдал 8400 рублей, но ответят за это местные энергетики.

В Роспотребнадзоре Красноярска рассказали, что мужчина обратился к ним на «горячую линию». Специалисты рассказали ему, что делать, помогли составить претензию, где потребовали возместить убытки.

В досудебном порядке решить вопрос не вышло, тогда работники Роспотребнадзора помогли мужчине подготовить иск. В суде ведомство давало заключения в защиту прав потребителя.

После этого энергетическая компания и мужчина заключили перемирие, по которому организация возместила ему понесенные на ремонт убытки.

Напомним, в пяти городах Красноярского края вводится режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев со ссылкой на Среднесибирское УГМС.