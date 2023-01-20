В пяти городах Красноярского края вводится режим черного неба
Фото: Мария ЛЕНЦ
В пяти городах Красноярского края вводится режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев со ссылкой на Среднесибирское УГМС.
Так, режим черного неба устанавливается:
- в Красноярске – с 7 часов 21 января до 19 часов 23 января;
- в Лесосибирске – с 19 часов 20 января до 7 часов 23 января;
- в Минусинске – с 19 часов 21 января до 19 часов 23 января;
- в Ачинске – с 00 часов 21 января до 00 часов 23 января;
- в Назарово – с 00 часов 21 января до 7 часов 23 января.
В оперативном режиме специалисты ведомства усилили мониторинг атмосферного воздуха в перечисленных городах. Добавим, что в южных районах края ожидаются сильные морозы, до минус 40 градусов.