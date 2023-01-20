В Красноярском крае сняли режим ЧС на месте разлива дизельного топлива. Фото: служба спасения Красноярского края

В Енисейском районе сняли режим чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято накануне, 19 января, на заседании комитета по ЧС. Взамен введен режим повышенной готовности. Напомним, что нештатная ситуация произошла 17 января в селе Ярцево, которое расположено в трехстах километрах от города Енисейска. На складе временного хранения дизельного топлива «Енисейэнергокома» произошла разгерметизация емкости, в результате которого случился разлив нефтепродуктов в количестве 15 тонн.

На место выехали специалисты с оборудованием и техникой для устранения последствий. Определив границы разлива топлива, спасатели Енисейского поисково-спасательного отряда провели обработку территории биоразлагаемым сорбентом. Загрязненный снег собран и сгуртован на территории склада ГСМ для дальнейшей транспортировки и утилизации. После уборки снега, загрязненного нефтепродуктами, проведут повторную обработку места его размещения сорбентом.