В Красноярском крае вылилось 15 тонн нефтепродуктов, объявлен режим ЧП. Фото: ГО и ЧС края

В Енисейском районе в 14 часов сегодня, 17 января, введен локальный режим ЧС. Как сообщили в управлении ГО и ЧС, нештатная ситуация произошла в селе Ярцево, которое расположено в трехстах километрах от города Енисейска. На складе временного хранения дизельного топлива «Енисейэнергокома» произошла разгерметизация емкости, в результате которого случился разлив нефтепродуктов в количестве 15 тонн. В помощь сотрудникам предприятия на место выехали специалисты с оборудованием и техникой для устранения последствий. В ведомстве добавили, что нефтепродукты не достигли реки Енисея.

Следственный комитет организовал проверку на предмет нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. В Ярцево ЧП также направилась следственно-оперативная группа, которая осмотрит место происшествия. Будут выполнены все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает «Комсомольской правде»-Красноярск представитель регионального следкома.