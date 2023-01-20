Дата концерта корейской группы BLACKPINK в Красноярске все еще не определена. Фото: TIKSAN GROUP

На 20 января 2023 года дата концерта k-pop группы BLACKPINK остается неизвестной. Об этом «КП-Красноярск» сообщили в PR-службе компании TIKSAN GROUP.

Напомним, что проведение концерта популярного коллектива было анонсировано еще в ноябре 2022 года. Тогда концерт планировали провести в феврале-январе 2023 года. Была объявлена и цена билетов – от 2 до 6 тысяч рублей. Однако спустя месяцы ситуация не изменилась:

- На данный момент ведутся переговоры. Наши представители ездили в Сеул (столица Южной Кореи), встретились с представителями группы, передали письмо и коммерческое предложение. Они рассматривают его, мы ждем ответа. Как только ответ будет получен, информацию опубликуем, - сообщили в компании TIKSAN GROUP, которая взялась за организацию концерта.

Добавим, что выступление BLACKPINK в Красноярске – должно стать первым появлением южно-корейского коллектива такого масштаба в России. Однако если осенью была хоть какая-то определенность, то сейчас шансы на приезд суперзвездной группы выглядят довольно призрачными.

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