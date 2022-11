В Красноярске с концертом выступит знаменитая k-pop группа BLACKPINK. Фото: TIKSAN GROUP

В Красноярске планируется концерт знаменитой группы из Южной Кореи – BLACKPINK. Организовать приезд суперзвездного коллектива в Россию взялась группа компаний TIKSAN GROUP.

Если все пройдет по плану, то это станет первым концертом самой популярной k-pop группы на территории России. При этом корейский коллектив в нашей стране невероятно популярен. В российском фан-сообществе BLACKPINK во ВКонтакте состоят 270 тысяч человек. Таким образом, Красноярск на один день станет столицей k-pop’а в России.

Организаторы передают, что ориентировочно концерт должен состояться в феврале-марте 2023 года. Площадка, на которой будут выступать исполнительницы, пока не определена. Зато уже известна стоимость билетов – от 2 до 6 тысяч рублей. В продажу они пока не поступили.

При этом, остается загадкой, как реализация этого концерта пройдет на практике в условиях санкций. BLACKPINK на сегодня - уровень не ниже Рианны или Мадонны с соответствующими запросами. Согласятся ли азиатские суперзвезды на путешествие в Россию (тем более за пределы Москвы или Санкт-Петербурга) - большой вопрос.

Для справки:

BLACKPINK – южно-корейская женская группа, играющая в жанре k-pop, образованная в 2016 году. Первые пять синглов группы были проданы в США в количестве 113 тысяч копий. Все их альбомы побывали на вершине чарта цифровых альбомов еженедельного музыкального журнала Billboard.

Девушки стали первыми корейскими исполнительницами, попавшими в топ-25 летних песен от YouTube с песней As If It’s Your Last. Считается второй по популярности поп-группой из Кореи после BTS.