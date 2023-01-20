У главы Канска заметили золотые часы, похожие на Rolex за 10 миллионов. Фото: сайт администрации Канска

Мэр Канска Андрей Береснев вновь попал в центр внимания: на его руках заметили часы, сильно напоминающие Rolex. Если помониторить предложения в интернете, стоят такие часы около 10 миллионов рублей. А ведь по тем декларациям, которые чиновник представляет в последние годы, его доходы намного скромнее.

Андрей Береснев такие заявления назвал выдумками журналистов. И пояснил изданию «Подъем», что никакой это не «Ролекс». Да, похож на мировой бренд, но не он. И вообще, купил эти часы 25 лет назад, гораздо за меньшую сумму.

Кстати, история, которая не имеет отношения к канскому градоначальнику, но в тему: на предпринимательницу из Минусинска подал суд производитель другого бренда – швейцарских часов краса люкс Ulysse Nardin. Оригиналы продаются по цене от 300 тысяч рублей до 10 миллионов (а может и больше), а женщина торговала подделкой за 550 рублей.