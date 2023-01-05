Швейцарский производитель люксовых часов Ulysse Nardin судится с продавщицей из Красноярского края

Швейцарский производитель люксовых часов судится с продавщицей из Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

За неделю до наступления Нового года, 23 декабря, в Арбитражный суд Красноярского края поступил иск от «Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A.» (переводится как «Мануфактура и Фабрика часов и хронометров Улисс Нардан Ле Локль С.А»). Это компания из Швейцарии, которая производит наручные часы класса люкс «Ulysse Nardin». Кстати, в этом году исполнится 200 лет со дня рождения его основателя Улисса Нардена (чувствуете винтаж и аристократичную исключительность ?!)

Иск был принят к рассмотрению в порядке упрощенного делопроизводства. Что же понадобилось мировому бренду в далеком небольшом городе в сердце Сибири? Едва ли владельцы бренда знают о существовании Минусинска вообще.

Как оказалось, живет здесь индивидуальный предприниматель Олеся Н. Женщина занимается розничной торговлей и арендует площадь под свой магазин в торговом центре «Фестиваль». И надо же было такому случиться, что среди ее товаров оказались наручные механические часы, которые напоминают тот самый швейцарский бренд.

Наверняка полиция проводила очередной рейд «Контрафакт». Потому и нагрянула в торговую точку (произошло это еще в 2021 году). От правоохранителей информация попала к людям, которые имеют полномочия представлять интересы производителя на территории России. Они занялись этим делом, подключили юристов, экспертов. Экспертиза показала, что, цитируем, «выставленные на продажу часы обладают признаками, сходными до степени смешения с продукцией, введённой швейцарской компанией в гражданский оборот».

По факту официального разрешения предпринимательнице на использование товарного знака не давали. Следовательно, торгует она незаконно. Так что если суд признает вину жительницы Минусинска, ей придется выплатить материальную компенсацию и все издержки. Посчитаем:

- компенсации 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - за нарушение исключительных прав на товарный знак №197476;

- судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей;

- судебные издержки в сумме 8 000 рублей (расходы на фиксацию правонарушения);

- стоимости товара – 550 рублей (видимо, за эту цену она продала их при контрольной закупке);

- расходы на получение сведений из ЕГРИП – 200 рублей;

- почтовые расходы – 125 рублей.

Итого: 60 875 рублей.

Женщина легко отделалась, между прочим. Согласно каталогу самые дешевые часы «Ulysse Nardin» стоят от полумиллиона рублей, верхний ценник вообще исчисляется десятками миллионов рублей. А от нее требуют чуть меньше 61 тысячи рублей. Напомним историю из Биробиджана – там во время рейда полиция обнаружила контрафактную сумку признаками лже-Диора. Там продавец сумки с 2021 года «бодается» в судах с представителями бренда, которые ходят получить с нее почти 150 тысяч рублей.

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