Несколько домов в Назарово остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии

Рабочие ищут место порыва Фото: администрация Назарово
Жители восьми домов в Назарово находятся в жутком холоде. Из-за коммунальной аварии на сетях они остались и без отопления, и без горячей воды. О случившемся сообщают в официальных соцсетях администрации города.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Назаровской ГРЭС. Отопление и горячая вода отсутствуют в домах по адресам:
- улица Школьная, 49,
- улица Карла Маркса, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а,
- улица 30 лет ВЛКСМ, 75.
На месте коммунальной аварии побывал и исполняющий обязанности главы города Александр Гейнрих. Сейчас специалисты вскрывают грунт для того, чтобы определить место порыва и приступить к его устранению. Точное время ликвидации аварии в администрации Назарово пока не сообщают.
А 19 января в Красноярск вновь испортился воздух. Об этом сообщают данные портала Nebo. Live.