В Красноярске 19 января загрязнился воздух. Фото: nebo.live/ru/krs

19 января в Красноярск вновь испортился воздух. Об этом сообщают данные портала Nebo. Live.

Так, грязный воздух экологические активисты зафиксировали на Взлетке, в Центре, Северном, на Северном шоссе, Калинина, Маерчака, Менжинского – на левом берегу. В районах Мичурина, ДК 1 Мая, Павлова, Образцова и Черемушках – на правом.

Чистый воздух остался лишь на окраинах Октябрьского района – на Елены Стасовой, в Академгородке, Мясокомбинате и Удачном. А также в пригороде – в Минино и Березовке.

При этом режим НМУ в Красноярске 19 января пока не вводился.