В 17 домах Красноярска продлили отключение воды из-за ремонта

Под отключение попадают 17 домов Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В Красноярске продолжается ремонт на магистральном водопроводе по улице Крупской. Из-за этого специалисты продлили отключение холодной воды в 17 домах, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

По информации СГК, пока воды не будет по следующим адресам:

- ул. Крупской, 1, 1а, 1б, 1г, 2а, 10а, 10б, 10в, 10г, 32а, 34, 34а, 34г, 40;

- ул. Высотная, 21а, 21б, 21в.

С 18.45 часов в микрорайон снова привозили питьевую воду.

Информацию о месте нахождения автоцистерны и сроках завершения ремонта жители могут получить в диспетчерской службе водоканала по телефону: 211-39-63.

Тем временем, мэрия Красноярска запретила строить детский аквапарк и зону с кафе возле ТЦ «Комсомолл». В департаменте муниципального имущества пояснили, что помимо самого торгового центра на данном участке ничего находиться не может.