Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 января 2023 6:32

В Красноярске мэрия запретила строить возле «Комсомолла» аквапарк

Кроме самого торгового центра, там ничего другого находиться не может
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске мэрия запретила строить возле «Комсомолла» аквапарк

В Красноярске мэрия запретила строить возле «Комсомолла» аквапарк

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия Красноярска запретила строить детский аквапарк и зону с кафе возле ТЦ «Комсомолл». В департаменте муниципального имущества пояснили, что помимо самого торгового центра на данном участке ничего находиться не может.

Территория предоставлена в аренду до 2063 года. По договору, там должно находиться нежилое здание, а любая другая инфраструктура будет считаться нарушением использования участка.

Напомним, что на прошлой неделе на Авито появилось объявление о поиске инвесторов для амбициозного проекта – на набережной в районе «Комсомолла» собирались построить кафе с беседками и целый детский аквапарк.