В Красноярске мэрия запретила строить возле «Комсомолла» аквапарк Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия Красноярска запретила строить детский аквапарк и зону с кафе возле ТЦ «Комсомолл». В департаменте муниципального имущества пояснили, что помимо самого торгового центра на данном участке ничего находиться не может.

Территория предоставлена в аренду до 2063 года. По договору, там должно находиться нежилое здание, а любая другая инфраструктура будет считаться нарушением использования участка.

Напомним, что на прошлой неделе на Авито появилось объявление о поиске инвесторов для амбициозного проекта – на набережной в районе «Комсомолла» собирались построить кафе с беседками и целый детский аквапарк.