Красноярцев просят не окунаться в проруби из-за сильных морозов

В крещенскую ночь обещают сильные морозы Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Норильска попросили не купаться в прорубях в крещенскую ночь. Такое заявление появилось в официальных соцсетях ведомства.

По данным Управления ГО и ЧС Норильска, 18 и 19 января 2023 года на юге Таймыра сохраняется сильный мороз, температура воздуха местами опустится до -50 градусов Цельсия и даже ниже.

Поэтому местных жителей просят не воздержаться от купания в открытых водоемах, чтобы избежать обморожения и вреда здоровью из-за «неблагоприятных погодных условий».

Между тем с часу ночи 18 января в городе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного мороза.

Напомним, известный в Красноярске священник Алексей Язев высказал свое мнение о крещенских купаниях. Свой пост он опубликовал в соцсетях. Язев заявил, что в оградах храмов, где он работает, не будет купелей.