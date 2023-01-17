В магазинах Красноярска продавали нелегальный алкоголь

Заведено уголовное дело Фото: МВД Красноярского края

В Красноярске сотрудники полиции прикрыли нелегальный цех по производству немаркированного алкоголя. Он находился в гараже в микрорайоне Зеленая Роща.

Кроме того, часть произведенного алкоголя преступники уже успели сбыть в магазины Красноярска и Емельяновского района.

В общей сложности в гаражном боксе и местах сбыта изъято 608 литров немаркированной алкогольной продукции, готовой к продаже, 460 литров спиртосодержащей продукции и оборудование для ее производства - 3 пластиковые бочки, стеклянная тара и укупорочные пробки. Общая стоимость спиртного составила больше 600 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело.

Между тем жителей Красноярска оштрафовали за парковку на газонах на общую сумму 26,5 миллионов рублей. Это результат за минувший 2022 год. Занимается нарушителями правил благоустройства служба городовых. С помощью комплекса «Дозор-МП» специалисты фиксируют автомобили в неположенном месте, затем составлялись акты – и вот уже владельцев привлекают к административной ответственности. За год вынесено около 8 тысяч таких постановлений. На сегодняшний день взыскано более 16 миллионов рублей.