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НовостиОбщество17 января 2023 8:35

Жителей Красноярска оштрафовали за парковку на газонах на 26,5 миллионов рублей

Это итоги службы городовых за 2022 год
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Жителей Красноярска оштрафовали за парковку на газонах на 26,5 миллионов рублей

Жителей Красноярска оштрафовали за парковку на газонах на 26,5 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярска оштрафовали за парковку на газонах на общую сумму 26,5 миллионов рублей. Это результат за минувший 2022 год. Занимается нарушителями правил благоустройства служба городовых. С помощью комплекса «Дозор-МП» специалисты фиксируют автомобили в неположенном месте, затем составлялись акты – и вот уже владельцев привлекают к административной ответственности. За год вынесено около 8 тысяч таких постановлений. На сегодняшний день взыскано более 16 миллионов рублей. Если кто-то из нарушителей думает, что все обойдется и о нем забудут – нет, так не будет.

С 2019 года в Красноярске действует запрет на парковку на газонах. Что считается газоном? Четкого юридического определения нет. По сути, газоном считается любая неасфальтированная поверхность. Если участок огорожен бордюрами или заборами – это тоже газон. Многие автомобилисты с этим не согласны, настаивая на то, что у многих новостроек во дворах не хватает место, чтобы оставить машину. Но это уже вопрос к застройщикам, которые экономят свободный участок земли, предпочитая возвести там еще одну свечку.