Жителей Красноярска оштрафовали за парковку на газонах на 26,5 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярска оштрафовали за парковку на газонах на общую сумму 26,5 миллионов рублей. Это результат за минувший 2022 год. Занимается нарушителями правил благоустройства служба городовых. С помощью комплекса «Дозор-МП» специалисты фиксируют автомобили в неположенном месте, затем составлялись акты – и вот уже владельцев привлекают к административной ответственности. За год вынесено около 8 тысяч таких постановлений. На сегодняшний день взыскано более 16 миллионов рублей. Если кто-то из нарушителей думает, что все обойдется и о нем забудут – нет, так не будет.

С 2019 года в Красноярске действует запрет на парковку на газонах. Что считается газоном? Четкого юридического определения нет. По сути, газоном считается любая неасфальтированная поверхность. Если участок огорожен бордюрами или заборами – это тоже газон. Многие автомобилисты с этим не согласны, настаивая на то, что у многих новостроек во дворах не хватает место, чтобы оставить машину. Но это уже вопрос к застройщикам, которые экономят свободный участок земли, предпочитая возвести там еще одну свечку.