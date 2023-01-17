Жительница Красноярска поблагодарила полицейских, которые согрели в своей машине двоих детей

Машина женщины заглохла на перекрестке Фото: скриншот

Совсем не замерзнуть жительнице Красноярска и ее детям помогли инспекторы ДПС. Женщина поблагодарила полицейских, написав письмо в адрес начальника Управления ГИБДД по Красноярскому краю. Спасателями стали старший лейтенант полиции Павел Потылицин и лейтенант полиции Василий Погорельский.

Все случилось 4 января, когда закончилось ледовое шоу в арене «Платинум». Машина женщины заглохла на перекрестке. Вместе с ней в автомобиле находилось еще три пассажира, из которых трое – дети.

Инспекторы подошли узнать, в чем дело. Увидев детей, они тут же предложили пересадить их в салон служебной машины, чтобы они согрелись, пока не прибудет помощь.

В своем письме девушка поблагодарила сотрудников за неравнодушие, доброжелательность и моральную поддержку в непростой ситуации.

Ранее красноярские полицейские помогли херсонскому медику. Они вовремя доставили фельдшера до 77-летней пациентки из Херсонской области.