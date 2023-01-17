Море вышло из берегов и затопило дорогу: красноярские полицейские помогли херсонскому медику

Красноярские полицейские помогли херсонскому медику. Фото: ГУ МВД Херсонской области

Сильный ветер пронизывает насквозь, тяжелое и хмурое январское небо нависло над горизонтом. Шторм поднял море, вода затопила единственную дорогу, которая ведет к трем селам, расположенным на Арабатской стрелке. Если посмотреть на карту, это – узкая полоска суши, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря между побережьем Херсонской области и Крымом.

Территорию патрулирует наряд Госавтоинспекции, старшие лейтенанты полиции Евгений Баштаков и Роман Головач. И хоть в областном управлении МВД не называют, откуда они, красноярцы, едва глянув сообщение в официальном паблике, сразу признали: это же наши! Один из города Енисейска, другой из Минусинска. Несут службу, помогают охранять общественный порядок в области.

Парни заметили стоявший микроавтобус скорой помощи. Возле машины топтались два медика.

- Что случилось?

- Там вызов, женщине плохо, - растерянно ответил мужчина.

- Давайте врача, пусть садится к нам в машину, - наперебой предложили полицейские.

Действительно, чего тут раздумывать? В Красноярском крае наряды ДПС решают подобные проблемы просто: сажают к себе в салон людей, которым нужна помощь посреди дороги, включают маячки с сиренами – и в путь. А там сейчас у парней УАЗ с хорошей проходимостью, женщина – фельдшер села на заднее сидение и помчались, рассекая морскую воду, до самого села, до дома пациентки.

Экстренные службы: 01, 02 и 03. Фото: ГУ МВД Херсонской области

- Мы сами из Новой Каховки. Пережили несколько обстрелов, - рассказывает знакомая пожилой женщины, эвакуированная из зоны боевых действий и заботящаяся о ней. – Бабушке 77 лет, она живет с нами, ей стало плохо, потеряла сознание, не прощупывался пульс. Мы не могли измерить давление, вызвали скорую. Мы сюда приехали, думали, что ей станет лучше. Действительно, стало лучше, но мы тут переболели гриппом. Скорее всего, это дало осложнение.

На прощание женщина искренне поблагодарила красноярских полицейских, МЧС и медиков. После пожилую пациентку вместе с фельдшеров доставили обратно до того места, где ждала карета скорой помощи, которая и увезла их в больницу.

Это и есть ответ на вопрос, что делают красноярские полицейские там, в зоне СВО: выручают мирных жителей из сложных ситуаций.