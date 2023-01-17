В Красноярском крае подняли на поверхность автомобиль с телом женщины, утонувший месяц назад

Трагедия произошла в декабре Фото: Служба спасения Красноярского края

В Балахтинском районе во вторник, 17 января, на Красноярском водохранилище в заливе Усть-Погромный спасатели подняли затонувший в декабре автомобиль. На месте работали 9 человек личного состава и 6 единиц техники подразделений краевого учреждения «Спасатель».

Напомним, трагедия произошла 22 декабря прошлого года. Под лед ушел автомобиль с людьми. Спастись удалось лишь одному – 38-летний мужчина выбрался сам, а вот 40-летняя женщина утонула.

Спасатели подняли легковушку. Она находилась на глубине 45 метров. Тело женщины, которая находилась внутри автомобиля, передали сотрудникам полиции.

Напомним, в Красноярске в микрорайоне Ветлужанка днем 17 января произошла авария с участием общественного транспорта. Столкнулись два автобуса, дорогу на улице Чернышева не поделили маршрутки № 49 и 85. Фотографии с места ДТП опубликовал телеграм-канал «ЧП Красноярск». А вот подробностей пока очень мало. Экипаж ДПС прибыл на место, чтобы разобраться и установить причины дорожно-транспортного происшествия.