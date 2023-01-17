В Красноярске в Ветлужанке столкнулись два маршрутных автобуса. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске в микрорайоне Ветлужанка сегодня днем, 17 января, произошла авария с участием общественного транспорта. Столкнулись два автобуса, дорогу на улице Чернышева не поделили маршрутки № 49 и 85. Фотографии с места ДТП опубликовал телеграм-канал «ЧП Красноярск». А вот подробностей пока очень мало. Экипаж ДПС прибыл на место, чтобы разобраться и установить причины дорожно-транспортного происшествия.

Предварительно известно, что никто не пострадал, это информация от департамента городского транспорта Красноярска. Совсем рядом – конечная остановка обоих маршрутов, возможно поэтому в салоне было мало пассажиров.

Наверняка руководству предприятий-перевозчиков поставят «на вид» произошедшее, чтобы разобрались со своими водителями. Даже если и виновата погода, сильный ветер, это обязывает их быть внимательнее во время движения.