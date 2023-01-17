Будьте бдительны: Мошенники представляются работодателями

Фото: Павел Смертин/ТАСС

В Отделении Красноярск Банка России предупредили жителей края о новом виде мошенничества и рассказали как его распознать, чтобы не быть обманутым.

ПРИЗНАКИ МОШЕННИЧЕСТВА

Злоумышленники рассылают по электронной почте, через СМС или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы: высокой оплатой труда, неполным рабочим днем, легкими задачами. Зачастую это работа на маркетплейсах (продажа товаров и услуг через Интернет). Для уточнения деталей человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет в популярные мессенджеры. Там с потенциальной жертвой вступают в переписку «менеджеры по подбору персонала». Они могут запросить у клиента данные банковской карты, номер мобильного телефона. Затем якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе требуется внести вступительный взнос — например, в размере 500 рублей. Но на самом деле эти деньги оседают в карманах мошенников, а данные банковской карты и номер телефона используются ими для попытки взлома личного кабинета человека на сайте банка и кражи средств с его счета.

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ

Не доверяйте рассылкам с предложением о работе, тем более если вас заставляют оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию и провести другие платежи. Такие предложения «гарантированной работы» — популярный прием мошенников.

Кроме того, при получении таких предложений о работе не сообщайте свои паспортные данные и финансовые сведения (данные карты и ее владельца, трехзначный код с обратной стороны карты или СМС-код).

КОМПЕТЕНТНО

Комментарий управляющего Отделением Красноярск Банка России Сергея Журавлева:

- Мошенники стараются войти к человеку в доверие. Они в деталях прописывают легенду, что нужно сделать для «трудоустройства», предлагают внести небольшой взнос, величина которого скорее всего не насторожит, но основная их цель — получить доступ к финансовой информации потенциальной жертвы. Чтобы не быть обманутым, надо следовать основным правилам безопасности. Главное — никому не сообщать персональные данные, данные своих карт и счетов, СМС-коды. Также не следует переходить по ссылкам, присланным от незнакомых абонентов, следовать инструкциям незнакомцев. Во всех подобных ситуациях надо быть крайне внимательными и бдительными.