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НовостиОбщество16 января 2023 14:50

В Красноярске готовятся к запуску фонтанов

Традиционно их запускают 9 мая
Василина ВАСИЛЬЕВА
Тестировать фонтаны начнут в апреле

Тестировать фонтаны начнут в апреле

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Январь еще не закончился, а в Красноярске уже готовятся к запуску фонтанов. Этим занимаются специалисты МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

Сейчас они проводят ревизию оборудования для запуска городских фонтанов весной. В социальных сетях управления поделились кадрами рабочего процесса. Пока мастера чинят погружные фонари и электронасосы, красят и ремонтируют металлоконструкции. Все это нужно, чтобы фонтаны работали исправно и радовали гостей и жителей города своими красотами.

Традиционно фонтаны в Красноярске запускают 9 мая, но включать их планируют чуть раньше. Уже в апреле специалисты начнут тестировать объекты.

Напомним, на Крещение в Красноярске 19 января 2023 года обустроят две купели. Об этом сообщают Gornovosti со ссылкой на замглавы города – руководителя департамента социального развития Дениса Антонова. Рассказываем, где искупаться, какая будет погода и что нужно знать.