Тестировать фонтаны начнут в апреле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Январь еще не закончился, а в Красноярске уже готовятся к запуску фонтанов. Этим занимаются специалисты МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

Сейчас они проводят ревизию оборудования для запуска городских фонтанов весной. В социальных сетях управления поделились кадрами рабочего процесса. Пока мастера чинят погружные фонари и электронасосы, красят и ремонтируют металлоконструкции. Все это нужно, чтобы фонтаны работали исправно и радовали гостей и жителей города своими красотами.

Традиционно фонтаны в Красноярске запускают 9 мая, но включать их планируют чуть раньше. Уже в апреле специалисты начнут тестировать объекты.

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