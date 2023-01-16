На теплосетях пройдет ремонт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители города Назарово Красноярского края останутся без горячей воды на шесть часов. Это коснется лишь двух домов.

Об отключении рассказали в администрации города. Причина прекращения подачи горячего водоснабжения – ремонт на теплосетях, говорят специалисты. Поэтому во вторник, 17 января, с 10.00 до 16.00 без ресурса останутся жители домов №№102а и 110 по улице 30 лет ВЛКСМ.

Ранее сообщалось, что В Красноярске специалисты продолжают ремонт порыва трубы на Северном Шоссе. Как сообщают в СГК, поврежден водовод диаметром 1000 мм, который разошелся по сварочному шву в нижнем сегменте трубы.

Сложность в том, что просто так заварить шов нельзя. Для этого необходимо полностью осушить более 700 метров трубопровода на участке от Светлогорской до водопроводно-насосной станции «Бадалык». Специалисты делают все возможное, но подтопления все же есть.