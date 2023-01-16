В Красноярске СГК продолжает ремонт порыва трубы на Северном Шоссе

Фото: СГК

В Красноярске специалисты продолжают ремонт порыва трубы на Северном Шоссе. Как сообщают в СГК, поврежден водовод диаметром 1000 мм, который разошелся по сварочному шву в нижнем сегменте трубы.

Сложность в том, что просто так заварить шов нельзя. Для этого необходимо полностью осушить более 700 метров трубопровода на участке от Светлогорской до водопроводно-насосной станции «Бадалык».

Из-за отсутствия канализационных сетей возле места порыва, сбросить больше 600 кубометров воды так, чтобы она не затопила все вокруг практически невозможно. Специалисты делают все возможное, но подтопления все же есть.

Дорожные службы убирают наледь с дороги, а полностью проезжую часть приведут в порядок около 16 часов, когда будет завершен ремонт.