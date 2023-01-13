Толщина льда здесь достигает 40 см Фото: Сергей Егоров

Единственный санкционированный зимник открылся в Красноярском крае. Он находится на Красноярском водохранилище, об этом сообщил мэр Дивногорска Сергей Егоров.

Протяженность автозимника – 4,2 километра. Толщина льда в том месте составляет около 40 сантиметров при норме всего в 24. По безопасной ледовой дороге передвигаться можно каждый день, но только в светлое время суток. Правда, бесплатный он лишь для жителей поселка Хмельники.

Маршрут зимника такой: база «Белые паруса» - поселок Хмельники - база «Берендей».

Между тем автолюбителям напомнили, что ехать по автозимнику можно со скоростью не больше 30 км/час. Останавливаться на льду надолго нельзя, как нельзя и выезжать за пределы автомобильной переправы. Нарушителям правил грозит штраф.

Между тем опубликован список пунктов обогрева на загородных дорогах в Красноярском крае. Его опубликовало МЧС по региону.