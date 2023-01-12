Опубликован список мест обогрева на загородных дорогах в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Опубликован список пунктов обогрева на загородных дорогах в Красноярском крае. Его опубликовало МЧС по региону.

На Красноярский край обрушились морозы, в отдельных районах до -50 и ниже. Поэтому оказаться в сложной ситуации, когда посреди пустой дороги автомобиль замерз, очень легко.

Пункты обогрева – это по сути придорожные кафе и гостиницы, где можно отогреть машину и погреться самому. Ранее мы публиковали список пунктов обогрева на трассе Р-257.

Пункты обогрева на трассе Р-255 в Красноярском крае в 2023 году

На автодороге Р-257 «Енисей» пункты обогрева расположены на 25, 28, 30, 32, 38, 43, 46, 86, 136, 173, 193, 236, 243, 244, 425, 426, 432, 434, 436, 439, 456, 477, 608, 611, 613 километрах.

На трассах регионального значения:

- «Ачинск – Ужур – Троицкое» (13, 39, 75 км),

- «Красноярск-Енисейск» (32, 62, 101, 178, 182, 192, 193, 290 км),

- «Канск –Абан – Богучаны» (58, 110, 112, 115, 167 км),

- «Шарыпово –Ужур – Балахта» (72 км),

- «Манзя – Нижнетерян.