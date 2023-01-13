В происшествии никто не пострадал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 13 января, в Красноярске вынесли приговор охране детского сада №31 за стрельбу, произошедшую в марте прошлого года. К счастью, тогда обошлось без маленьких жертв, но избежать в связи с этим наказания не получилось.

По данным Железнодорожного районного суда, приговор вынесли в отношении руководителя охранного предприятия и его сотрудника. Их признали виновными по п. «б» ч.2 ст.238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности.

В суде доказано, что из-за этого появилась угроза жизни и здоровью не только детей, но и их воспитателей.

Напомним, 30 марта прошлого года в детский сад пришла Полина Дворкина. Под верхней одеждой 20-летняя девушка спрятала ружье, с ним она прошла мимо охранника в помещение, где находились дети. Там она начала стрелять и распылила газовый баллончик. Этими действиями создана угроза для жизни и здоровья воспитателей и 17 воспитанников группы детского сада.

В краевой прокуратуре сообщили, что у женщины-охранника не было ни навыков, ни опыта в профессии, да и проверку она не проходила и положенного металлоискателя у нее не было.

Во время следствия руководитель охранной фирмы признал вину в полном объеме, подтвердил показания, данные на предварительном следствии. Женщина вину не признала, от дачи показаний отказалась, в содеянном не раскаялась.

Суд назначил женщине 2 года лишения свободы, ее начальнику - 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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