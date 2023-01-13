В Красноярске придется снять с маршрута №55 один автобус из-за вандалов

На устранение рисунков потребуются деньги Фото: администрация Красноярска

О хулиганстве рассказали в администрации краевого центра. «Художества» обнаружил экипаж автобуса после смены.

Теперь перевозчику придется не только выделить дополнительные деньги на устранение последствий вандализма, но и временно снять разукрашенный автобус с рейса.

Между тем, если кто-то из горожан заметил хулиганов, портящих вид красноярских автобусов, то им рекомендуют обратиться в полицию или написать на почту департамента транспорта (trans@admkrsk.ru). В качестве доказательств понадобятся фото и видео акта вандализма.

Напомним, небольшие изменения в маршруте ждут тех красноярцев, которые привыкли пользоваться автобусами № 88. На нем убирается одна остановка – «Первая Калинина» при движении в сторону микрорайона Северного, сообщают Gornovosti со ссылкой на департамент транспорта администрации города.

Нововведение заработает с воскресенья 22 января. Автобусы будут идти напрямую через верхнюю часть развязки улицы Калинина – на улицу 2-ю Брянскую.