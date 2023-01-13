Красноярский автобусный маршрут № 88 лишится одной остановке. Схема администрации города

Небольшие изменения в маршруте ждут тех красноярцев, которые привыкли пользоваться автобусами № 88. На нем убирается одна остановка – «Первая Калинина» при движении в сторону микрорайона Северного, сообщают Gornovosti со ссылкой на департамент транспорта администрации города.

Нововведение заработает с воскресенья 22 января. Автобусы будут идти напрямую через верхнюю часть развязки улицы Калинина – на улицу 2-ю Брянскую. По расчетам специалистов, это позволит сократить общее время движения автобуса на линии на 10 – 15 минут. Получается, что пассажиры смогут раньше добираться до конечной остановки. А маршрут, напомним, немаленький. Он соединяет Академию биатлона, Ветлужанку, Тотмина, больше половины улицы Калинина, Покровку, 9 Мая, Северный, через Комсомольский проспект выходит на проспект Металлургов и далее в Зеленую рощу. Конечная остановка – Спортзал на улице Новгородской.

Как быть пассажирам, которым нужно будет уехать с «Первой Калинина»? Им предлагают выходить на «Вторую Калинина» или «Дрожжевой завод».