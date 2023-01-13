У водителя не было страховки Фото: ГИБДД

В Красноярске может лишиться прав 21-летний водитель BMW. Молодой человек выехал на встречную полосу движения на Свободном проспекте.

Свой опасный маневр парень объяснил тем, что пытался избежать столкновения с автомобилем, который ехал впереди и резко начал тормозить. Но это не поможет ему избежать наказания. Теперь ему грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на 4-6 месяцев.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя протокол. Кстати, ему выписали еще один штраф – у красноярца не было страховки на транспортное средство.

Ранее в Мотыгинском районе 17-летний парень пытался скрыться на отцовской машине от полицейского патруля. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Во время патрулирования трассы «Раздолинск – Южно-Енисейск – Кировский» дорожные полицейские заметили «Шевроле Ниву», водитель которой не остановился после соответствующего требования. Пытаясь скрыться лихач выезжал на встречную полосу, провоцировав аварийные ситуации.