В Красноярском крае 17-летний водитель устроил погоню с полицейскими со стрельбой. Фото: скриншот МВД по краю

В Мотыгинском районе 17-летний парень пытался скрыться на отцовской машине от полицейского патруля. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Во время патрулирования трассы «Раздолинск – Южно-Енисейск – Кировский» дорожные полицейские заметили «Шевроле Ниву», водитель которой не остановился после соответствующего требования. Пытаясь скрыться лихач выезжал на встречную полосу, провоцировав аварийные ситуации.

Нарушителя не остановили даже предупредительные выстрелы в воздух. Затем полицейские начали палить по колесам и кузову, в итоге водитель врезался в сугроб.

Лихачом оказался 17-летний парень из поселка Раздолинск. Он приехал к родственникам на каникулы из Красноярска, но задержался. Машина же принадлежит его отцу. Парень рассказал, что взял автомобиль, чтобы навестить родственников в соседней деревне.

В итоге 17-летний водитель насобирал штрафов на 45 тысяч рублей. Автомобиль же помещен на спецстоянку.