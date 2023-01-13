Ночью на улицы города выйдут 20 дополнительных бригад Фото: ГИБДД

В Красноярске с пятницы, 13 января, начнут проходить массовые проверки водителей на наличие алкоголя в крови. По информации городской Госавтоинспекции, на протяжении всех выходных на улицах города будут дежурить больше 20 дополнительных экипажей ГИБДД

Днем инспекторы ДПС будут работать около пешеходных переходов и контролировать соблюдение правил перевозки детей в салоне автомобилей.

С наступлением ночи в разных районах города пройдут массовые проверки водителей на трезвость. Сотрудники полиции будут ограничивать движение на участках улиц, и проверять каждого проезжающего водителя.

Также в ведомстве напоминают, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Ранее в Красноярске инспекторы дорожно-патрульной службы, которые несли дежурство в микрорайоне Солнечном, спасли жизнь маленького ребенка.