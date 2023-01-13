В Красноярске инспекторы ДПС помогли домчать ребенка до больницы. Стоп-кадр видео

В Красноярске инспекторы дорожно-патрульной службы, которые несли дежурство в микрорайоне Солнечном, спасли жизнь маленького ребенка. Случилось вот что: 7 января, на Рождество, рядом с ними остановился автомобиль, встревоженный водитель вышел и попросил проводить их до городской больницы. В салоне жена с малышом, ребенку плохо, он задыхался, срочно нужна медицинская помощь – родители, видимо, решили не ждать бригаду скорой помощи (они в последние несколько недель работают на износ из-за возросшего числа вызовов).

В общем, родители опасались заторов на дороге, поэтому попросила сотрудников ГИБДД проводить их до больницы. Что и было сделано.

- Моментально оценив ситуацию, лейтенанты полиции Вадим Крапивин и Виталий Ефременко предложили маме с ребенком пересесть в патрульный автомобиль, чтобы быстрее добраться до медицинского учреждения. Соблюдая все меры предосторожности, буквально за считанные минуты патрульный автомобиль ДПС доставил ценных пассажиров в Красноярскую клиническую больницу №20, где врачи оказали необходимую помощь, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД города.