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НовостиОбщество13 января 2023 9:37

В пекарне в Шарыпово Роспотребнадзор нашел мух и тараканов

У сотрудников пекарни не было медосмотров
Василина ВАСИЛЬЕВА
В помещении плохо убирались

В помещении плохо убирались

Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Роспотребнадзора Красноярского края проверили, как пекут хлеб в пекарне Шарыпово. Выяснилось, что не идеально – некоторые санитарные требования на предприятии не соблюдались.

Сотрудники Роспотребнадзора при проверке обнаружили, что на производстве хлебобулочных изделий вовремя не исследовали продукцию на физико-химические показатели, а пекли ее сотрудники, у которых не было медкнижек.

И это не все. На пекарне убирались плохо, а на складе с готовой продукцией нашли мусор и высушенных насекомых – мух и тараканов.

Сейчас директора привлекли к административной ответственности – мужчине вынесли предупреждение.

Ранее в Мотыгинском районе Красноярского края произошло ЧП – один человек погиб и пятеро пострадали на одном из объектов крупной промышленной компании. Произошло это в поселке Раздолинск днем 11 января. Официальные ведомства сам факт случившегося сухо подтвердили, но никаких комментариев по этому поводу пока не дают ни следком, ни прокуратура. И руководство предприятия не выходит на связь. Подразделения МСЧ не принимали участия в ликвидации последствий, так что и они не могут сообщить какие-либо подробности.