В Красноярском крае на предприятии несколько человек надышались ядовитыми парами, один рабочий погиб Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мотыгинском районе Красноярского края произошло ЧП – один человек погиб и пятеро пострадали на одном из объектов крупной промышленной компании. Произошло это в поселке Раздолинск днем 11 января. Официальные ведомства сам факт случившегося сухо подтвердили, но никаких комментариев по этому поводу пока не дают ни следком, ни прокуратура. И руководство предприятия не выходит на связь. Подразделения МСЧ не принимали участия в ликвидации последствий, так что и они не могут сообщить какие-либо подробности.

Однако местные жители делятся информацией в соцстех. Поэтому вся она – с пометкой «предположительно». Что известно на этот час: бригада рабочих проводила работу на газогенераторной установке. По другой версии – газовой печи. Произошел взрыв газа, оксида углерода. Моментально начался пожар. Шесть человек надышались ядовитыми парами. Хуже всего тому, кто находился ближе остальных к месту взрыва, предположительно это начальник участка, который отвечал за безопасность работ.

Остальных пятерых доставили в районную больницу в поселок Мотыгино, там врачи стабилизировали их состояние, жизни рабочих уже ничто не угрожает.