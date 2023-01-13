В Красноярском крае спасатели за сутки потушили 20 пожаров Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае спасатели за минувшие сутки потушили 20 пожаров, произошедших в разных городах и селах. Самый крупный пожар случился в Красноярске на улице Ломоносова, где огонь пришлось ликвидировать на площади в тысячу квадратных метров.

К сожалению, один человек из числа местных жителей погиб. Трагическое ЧП произошло в Енисейском районе, возле реки Тыя (5 км от населенного пункта Малобелая). Там сгорел балок 36 квадратов, при разборе конструкций и был обнаружен погибший мужчина. Предварительная причина пожара - несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Еще один человек пострадал при пожаре, но уже в другом месте.

А вот еще сводка от регионального МЧС за минувшие сутки. Добровольная пожарная охрана привлекалась на тушение 2 раза. На сопровождении спасателей сейчас 1 туристическая группа, численностью 5 человек. На сегодняшний день в крае действуют 108 ледовых переправ и 35 автозимников.