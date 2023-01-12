Предварительно, никто не пострадал Фото: Мария ЛЕНЦ

Страшный пожар произошел в Железнодорожном районе Красноярска. На улице Ломоносова горит склад.

По информации Красноярского управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в четверг, 12 января, в начале 19 часов по местному времени.

На момент прибытия на место пожарных горели фасад и кровля складского помещения. Изначально площадь, охваченная огнем, составляла 300 квадратных метров, позже она возросла в три раза – до 1000 «квадратов».

С огромным огнем борются 15 единиц техники и 44 человека личного состава управления МЧС. По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет.

Работают на месте и сотрудники полиции. Им тоже поступило сообщение о пожаре. Специалисты охраняют общественный порядок, сотрудники ГИБДД регулируют дорожное движение, помогая спецтехнике ездить на территория происшествия без препятствий.