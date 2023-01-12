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НовостиОбщество12 января 2023 14:10

Жительница Красноярска запустила петицию против повышения цены за проезд

Документ подписали больше тысячи человек
Василина ВАСИЛЬЕВА
Горожане недовольны состоянием автобусов

Горожане недовольны состоянием автобусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сети появилась петиция от жительницы Красноярска. Женщина протестует против повышения стоимости проезда в общественном транспорте города. С середины декабря эта тема остается актуальной.

Повышение стоимости услуги проезда в общественном транспорте перевозчики связывают с ростом цен на топливо и запчасти для автобусов. Шли даже разговоры о повышении стоимости проезда до 56 рублей за поездку.

В петиции сказано, что горожане не согласны с такой ценой, и причиной тому - состояние городских автобусов. Красноярцы жалуются, что в общественном транспорте холодно и грязно, да и ходит он нечасто, очень уж большие интервалы между маршрутами.

По последним данным, с этими словами согласились больше тысячи горожан, подписав петицию.

Ранее мы писали, что в 2023 году в Красноярске могут повысить стоимость проезда в автобусе на 5-6 рублей. Об этом в интервью телеканалу «Енисей» рассказал представитель ассоциации пассажирских перевозчиков Красноярского края Михаил Омышев.