В Красноярске могут повысить стоимость проезда на 5-6 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в Красноярске могут повысить стоимость проезда в автобусе на 5-6 рублей. Об этом в интервью телеканалу «Енисей» рассказал представитель ассоциации пассажирских перевозчиков Красноярского края Михаил Омышев.

По его словам, перевозчики предлагают властям повысить тариф до 48-56 рублей. Именно такая стоимость позволит предпринимателям выйти в плюс.

Но более реальный сценарий – повышение стоимости на 5-6 рублей. Увеличение цена на эту сумму позволит «выйти в ноль». Напомним, что предыдущее повышение цены на проезд ( с 26 до 32 рублей) прошло меньше года назад - в феврале 2022-го.

Но это повышение не сработало, так как уже через неделю после принятия тарифа, повысилась стоимость на топливо и запчасти.