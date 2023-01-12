Порывы будут достигать 18 м/с Фото: ИВАНОВА Диана

Пятница, 13 января, в Красноярском крае будет ветреной. Об этом предупреждают специалисты Среднесибирского Гидрометцентра.

По информации синоптиков, 13 января в центральных районах края и в Красноярске ожидается сильный ветер юго-западного направления с порывами до 15-18 метров в секунду.

В краевом управлении по ГО, ЧС и ПБ рекомендуют не забывать о мерах безопасности при сильном ветре. Так, не рекомендуется работать на открытом воздухе и на высоте, следует обходить легкие конструкции, избегать крупных деревьев, строящихся зданий и не парковать рядом с ними автомобили. Кроме того, не стоит находиться рядом с линиями электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В случае экстренных ситуаций нужно звонить по телефону 112.

Между тем в поселке Ессей, что в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, 11 января температура понизилась до -73 градусов. Об этом «КП-Красноярск» сообщили в ГО и ЧС по Эвенкии.