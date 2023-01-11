Пост сейчас удален Фото: Иван МАКЕЕВ

Необычное объявление появилось на просторах Сети в Красноярске. Кто-то выставил на продажу берлогу с медведем.

Согласно данным поста, жилище с хищником расположено в 200 километрах от Красноярска, вес животного составляет примерно 160-180 кг. А у продавца, судя по объявлению, даже все документы имеются.

Жители края не поняли, зачем кто-то опубликовал такой пост. Некоторые предположили, что такое предположение заинтересует богатых людей, которым нравится убивать хищника прямо в берлоге. Сейчас объявление удалено, а региональная полиция начала проверку.

Представителям МВД предстоит выяснить, кто именно опубликовал такое предложение в интернете. По итогам проверки специалисты примут решении в соответствии с действующим законодательством.

Ранее в Красноярске служащая полиции спасла лошадь, которая сбежала от хозяев. Животное инспектор полиции Анна Трусова заметила минувшим вечером на Октябрьском мосту, по пути домой. Сначала, в темноте, девушке показалось, что по мосту бродит очень крупная собака, но подъехав ближе, сотрудница увидела, что это «собака» оказалась лошадью.