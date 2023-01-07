В Красноярске девушка-полицейская остановила коня на скаку

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске служащая полиции спасла лошадь, которая сбежала от хозяев. Животное инспектор полиции Анна Трусова заметила минувшим вечером на Октябрьском мосту, по пути домой. Сначала, в темноте, девушке показалось, что по мосту бродит очень крупная собака, но подъехав ближе, сотрудница увидела, что это «собака» оказалась лошадью.

Животное свободно шаталось по мосту без хозяев, поэтому Анна решила остановиться и увести лошадь с дороги. Она смогла подозвать ее и взять за повод, чтобы увести животное с проезжей части. Анна предположила, что хозяева беглеца могли быть у елочного комплекса неподалеку, однако дальше идти с человеком лошадь наотрез отказалась.

Анна успокоила животное и привязала к столбу, после чего начала звонить в 112. В этот момент на место подъехала машина с коневозкой: девушки в машине пояснили, что это их лошадь, которая чего-то испугалась и сбежала.

– Я в детстве ходила на конно-верховую езду, умею обращаться с животными. А тут я испугалась, вдруг она на дорогу выскочит и ДТП совершит, вроде и бежала по тротуару, но кто ее знает, – рассказала Анна.