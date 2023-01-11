Глава МВД Красноярского края опроверг слухи о переезде в Крым Фото: Мария ЛЕНЦ

Начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий опроверг слухи о переводы в Республику Крым. Он сообщил об этом журналистам на пресс-конференции.

Речицкий назвал эту информацию не соответствующей действительности. Он и далее будет работать в Красноярском крае.

Ранее слухи о кадровых перестановках в краевом Главке муссировались в телеграм-каналах в декабре минувшего года. Сообщалось, что Александр Речицкий будет руководить МВД в Крыму, а его место в Красноярском крае займет первый заместитель министра МВД РФ Александр Горовой.

«Инсайдеры» из телеграм-каналов ссылались на источники в правоохранительных органах. Якобы смена руководства должна была случиться после новогодних праздников. Тогда пресс-служба МВД по краю официальных комментариев по этому поводу не давала.