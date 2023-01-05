Появилась информация о смене руководства полиции Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась информация о возможной смене руководства полиции Красноярского края. Об этом сообщает телеграм-канал «Октагон. Сибирь», у которого на данный момент всего 700 подписчиков. Телеграм-канал ссылается на своей источник в правоохранительных органах, не называя его. Якобы после новогодних праздников в Красноярск приедет генерал Александр Горовой, он ранее был главой ГУ МВД России по краю, а ныне – первый заместитель министра МВД РФ. Приедет не один, привезет нового руководителя регионального главка. Однако, повторяем, информация официально не подтверждена никем.

Добавим, что Александр Речицкий, прибыл в Красноярск в 2016 году, до этого он служил в Республике Адыгея. А переведут его, якобы, в Крым. Учитывая сложную ситуацию в том регионе, возможный перевод можно назвать особым доверием и передвижением по службе. А вообще ротация высших руководителей в силовых и правоохрательных ведомствах из региона в регион – это привычная практика. Ждем официальных комментариев.