В красноярской школе №34 пятиклассница облила учительницу водой за то, что она отбирала у нее электронную сигарету

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В красноярской школе №34 пятиклассница облила учительницу водой, когда та пыталась отобрать у нее электронную сигарету, которую школьница курила в классе. Как сообщают в прокуратуре, между педагогом и ученицей завязалась потасовка, после которой девочку вывели из класса. Все произошло 9 января на одном из уроков.

В ведомстве отмечают, что учитель имеет педагогический стаж более 30 лет, в 34 школе она работает более 2 лет, имеет статус ветерана труда. Школьница в поле зрение системы профилактики не попадала, к ответственности не привлекалась, а её семья считается благополучной.

Сейчас прокуратура выясняет, насколько законными были действия педагога, соблюдаются ли в школе требования к образовательному процессу, а также как исполняют свои обязанности родители девочки. Также поставлена на контроль проверка полиции.

В МВД сообщили, что заявлений в полицию не поступало ни от школы, ни от родителей девочки. Проверка была организована после появления информации в сети интернет.