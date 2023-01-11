«Вроде не била её, просто выволочь из класса хотела»: стали известны подробности потасовки между учителем и шестиклассницей в Красноярске

Момент потасовки

В Красноярске не утихает обсуждение конфликта между учителем географии Людмилой Ивановной из 34 школы и шестиклассницей Сашей Н. (имя ребенка изменено по закону). На видео попал момент потасовки между опытным педагогом с 39-летнем стажем и 12-летней девочкой. Крики, визги, слезы и… примененная физическая сила взрослым в отношении ребенка.

Все это сняли одноклассники девочки. Затем ученики загрузили в общую группу в социальных сетях, где обычно обсуждали школу и все, что с ней связано. Похихикали над Сашей, пошутили над учительницей и думали, что на этом все закончится. Но ролик вышел за пределы «чатика» и дошел до правоохранительных органов.

В СК было заведено уголовное дело по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением». Сейчас с учителем работают следователи, пытаясь восстановить полную картину произошедшего.

Из-за чего же произошел конфликт? Корреспонденты «Комсомольской правды-Красноярск» пытались разобраться в этой ситуации.

- Людмила Ивановна строгий педагог старой закалки, с большим опытом. Рукоприкладства за ней замечено не было никогда. Да, как и все учителя могла голос повысить, хлопнуть по столу, но чтобы такое… Мы, конечно, были в шоке. Её никто не оправдывает, так делать нельзя. Но, будем откровенны, некоторые деточки у нас просто оторви и выбрось. Она говорит, что Саша курила электронную сигарету, в 12 лет-то самое оно. Людмила Ивановна несколько раз ей сказала прекратить, но девочка начала издеваться, мол, что вы мне сделаете. Подошла и отобрала. Дальше Саша начала оскорблять её, истерить. Людмила Ивановна взяла стакан с водой, побрызгала ей в лицо, чтобы та успокоилась. Но Саша бросилась на нее. Ну и закрутилось. Вроде не била её, просто выволочь из класса хотела. Людмила Ивановна, конечно, очень переживает из-за этого. Говорит, что почти за 40 лет стажа такого еще не было, - рассказывает учитель Анна Александровна* (*имя изменено).

- Саша говорит, что она ничего не делала, просто огрызнулась, а географичке (Людмиле Ивановне – прим.ред.) это не понравилось. Но как-то не особо верится. Саша такая… Она выпендривается часто, ругается с училками. Людмила Ивановна говорила, что она курила. В это мы больше верим. Но, как обычно никто же ничего не видел с самого начала, - Алена П.

- Про конфликт не знаем как было. Но Людмила Ивановна строгая очень. Ругается постоянно, кричит. Её все боятся, на уроках тишина. Ну а Саша все время спорит, её многие видели, как в туалете курит, ругается вечно со всеми учителями, хотя учится вполне себе, - рассказывают знакомые Саши.

Напомним, что учитель имеет педагогический стаж около 40 лет, в 34 школе Людмила Ивановна работает более 2 лет, имеет статус ветерана труда. Школьница в поле зрение системы профилактики не попадала, к ответственности не привлекалась, а её семья считается благополучной.

Уголовное дело было заведено довольно скоро, возникает вопрос - почему так быстро? Дело в том, что в действиях учителя усматриваются признаки состава преступления, которые явственно указывают - она нарушила закон. Воспитание физическими методами не допустимо.

Это и подтверждают в управлении образования Красноярска.

Марина Чернышкова, заместитель руководителя главного управления образования города:

- В настоящее время специалистами главного управления образования проводится служебная проверка. По её итогам будут приняты соответствующие меры. Но и без проверки видно, что поведение учителя, а также подобные способы урегулирования конфликта недопустимы по отношению к ребенку.

Сейчас прокуратура выясняет, насколько законными были действия педагога, соблюдаются ли в школе требования к образовательному процессу, а также как исполняют свои обязанности родители девочки.

Если учителя признают виновной, то ей грозит наказание от серьезного штрафа до 3 лет лишения свободы.

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