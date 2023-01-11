В Красноярске завели уголовное дело против учительницы, отобравшей электронную сигарету у пятиклассницы

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В Красноярске Следственный комитет завел уголовное дело в отношении учительницы географии из 34 школы. Как сообщает ведомство, дело заведено по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением».

Известно, что все произошло 9 января. Пятиклассница достала электронную сигарету прямо в классе и закурила. Учитель пыталась отобрать её, но не получилось. Тогда ученица облила педагога водой. Женщину это разозлило, она попыталась вывести девочку из класса, завязалась потасовка.

По версии следствия, учитель использовала противоправные методы воспитания, применила физическую силу к 12-летней девочке.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В прокуратуре отмечают, что учитель имеет педагогический стаж более 30 лет, в 34 школе она работает более 2 лет, имеет статус ветерана труда. Школьница в поле зрение системы профилактики не попадала, к ответственности не привлекалась, а её семья считается благополучной.

Уголовное дело было заведено довольно скоро, возникает вопрос - почему так быстро? Дело в том, что в действиях учителя усматриваются признаки состава преступления, которые явственно указывают - она нарушила закон.

Сейчас прокуратура выясняет, насколько законными были действия педагога, соблюдаются ли в школе требования к образовательному процессу, а также как исполняют свои обязанности родители девочки.